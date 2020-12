Zum Thema "Apostel Paulus":

In einem Leserbrief war zu lesen, Apostel Paulus habe gefordert, die Frauen haben in der Kirche zu schweigen.Wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie nach Hause gehen, ihren Mann fragen. Das kann so nicht stimmen! Ich frage, in welcher Kirche sollten die Frauen denn schweigen, es gab zu den Zeiten der Apostel weder eine christliche Kirche noch eine christliche Gemeinde. In einer Kirche, die noch nicht existierte, kann man nicht schweigen und kein dummes Zeug erklären.

Etwa 80 Jahre nach Jesus wurde die erste Kirche gebaut und die erste christliche Gemeinde gegründet. Man konnte auch lesen in einem Leserbrief, dass Jesus im dritten Jahrhundert den Zölibat erklärt und gefordert habe. Auch das ist ein großer Unfug, den man nicht ernst nehmen sollte.

Jesus selber hatte eine enge Beziehung zu Maria Magdalena, mit der er bis zu seinem Tod verbunden war. Beim letzen Abendmahl saß sie an seiner rechten Seite. Bei seiner Kreuzigung weinte sie zu den Füßen des Gekreuzigten. Ein paar Tage später stellte sie am Grab Jesu fest: Jesus lebt. Hier stellt sich die Frage, wo waren die Männer? Es ist anzunehmen, dass sie sich vor Angst verkrochen hatten.

Dass heute die Männer den Frauen den Mund verbieten wollen, ist höchst verwerflich. Meine Bitte an die Frauen in unserer Welt: Erklären Sie Ihren Kindern, dass es zwar sehr schön ist, wenn sie an Weihnachten ein Geschenk bekommen, über das sie sich freuen. Aber das ist nicht der eigentliche Sinn der Weihnachtsfeier, sondern die größte Freude ist die Geburt Jesu. Des bedeutendsten Menschen der letzten 2000 Jahre.

Liebe Frauen, schweigt nicht und wisset, dass die christlichen Männer ohne die Frauen die bedauernswertesten Menschen wären. Weihnachten ist die Geburtstagsfeier von Jesus aus Nazareth, nicht mehr und nicht weniger. Es wäre schön, wenn die Frauen - anstatt zu schweigen - das immer wieder erwähnen würden.

Hans Tegelbekkers, Bischberg