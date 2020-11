Mit Wirkung zum 1. September 2020 hat der Bayerische Staatsminister der Justiz Georg Eisenreich den Leitenden Oberstaatsanwalt in Coburg Bernhard Lieb zum neuen Leitenden Oberstaatsanwalt in Bamberg ernannt.

Seit 1994 war Lieb als Richter am Landgericht Bamberg tätig, bis er im August 2005 als Staatsanwalt als Gruppenleiter zur Staatsanwaltschaft Bamberg zurückkehrte. Von 2008 an war er als Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg unter anderem für die Dienstaufsicht über die Staatsanwaltschaften Aschaffenburg und Coburg zuständig. Im November 2015 wurde ihm die Leitung der Staatsanwaltschaft Coburg übertragen. Lieb folgt dem Leitenden Oberstaatsanwalt Erik Ohlenschlager nach, der Ende August in den Ruhestand trat.

In allen seinen bisherigen Stationen als Strafverfolger war Bernhard Lieb mit spektakulären Ermittlungsverfahren konfrontiert, berichtet die Justizpressestelle. Bereits 1993 ermittelte er als Schwurgerichtsdezernent anlässlich der tödlichen Misshandlung des anderthalb Jahre alten Tobias in Seigendorf durch seine Mutter, die anschließend in der Bamberger Fußgängerzone eine Kindesentführung vortäuschte. Von März 2015 an vertrat Lieb die Bamberger Staatsanwaltschaft an insgesamt 71 Verhandlungstagen im sogenannten Bamberger Chefarzt-Prozess.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg mit insgesamt 18 Staatsanwälten ist für die Verfolgung von Straftaten und für die Strafvollstreckung in Stadt und Landkreis Bamberg sowie in den Landkreisen Forchheim und Haßberge zuständig. Zusätzlich besteht eine Sonderzuständigkeit für alle Staatsschutzdelikte, die im gesamten Bezirk des Oberlandesgerichtes Bamberg begangen wurden. red