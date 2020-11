Die "Licht! momente" heißt eine Adventsaktion der Katholischen Landvolkbewegung Bamberg, des Referats Spiritualität, des Fachbereichs Ehe und Familie und des Frauenpastorals im Erzbistum Bamberg. Interessierte werden ein Stück des Weges durch die Adventszeit begleitet. Die Videomeetings starten jeweils um 19.30 Uhr mit einem circa 15-minütigen Impuls zu den Themen "Licht!" am Dienstag, 1. Dezember; "Licht! leuchten lassen" am Dienstag, 8. Dezember; "Licht! weitertragen" am Dienstag, 15. Dezember; "Licht! fülle" am Dienstag, 22. Dezember. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Austausch. Für alle Termine wird um Anmeldung bis 27. November gebeten. Ein späterer Einstieg ist jederzeit möglich.

Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 0951/5023800 oder via E-Mail an klb@erzbistum-bamberg.de. Nach erfolgter Anmeldung wird ein Link am jeweiligen Veranstaltungstag per Mail zum Videomeeting versendet. Es ist auch möglich, nur die Impulse über PC mitzuverfolgen. red