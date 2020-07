Lichtenfelser kämpfen gegen Wind

Laut der Wetterprognose für das Bundesliga-Wochenende sollte sich die Runde 6 bereits am Samstag entscheiden. Aus diesem Grund war das kleine Lichtenfelser Team auch früh am Start. Ausgerechnet zur Startzeit zog ein massives abschirmendes Wolkenfeld über das Maintal, so dass die Thermikentwicklung rund um den Flugplatz für längere Zeit erheblich gestört war.

Dazu kam, dass der starke Südwestwind immer mehr auffrischte und es für die Piloten eine Herausforderung war, bei 35 - 40 km/h Gegenwind überhaupt konkurrenzfähige Durchschnittsgeschwindigkeiten zu erreichen. Das Vorwärtsfliegen gegen den Wind wurde zur Schwerstarbeit, zudem war das brauchbare Fluggebiet zwischen Steigerwald und Frankenwald sehr eingeschränkt.

Was haben die Piloten des Aero-Clubs aus den schwierigen Bedingungen gemacht? C-Kader-Pilot Philipp Lauer und Jan Kretzschmar waren jeweils mit einer LS8 neo, voll mit Wasserballast, im Teamflug über eine Strecke von rund 300 Kilometern unterwegs und erreichten Durchschnittsgeschwindigkeiten von 95,41 km/h beziehungsweise 94,84 km/h. Gerd Peter Lauer und Petra Zimmermann-Lauer starteten wegen technischer Probleme erst später und erflogen auf dem doppelsitzigen Arcus auf ähnlicher Streckenführung einen Schnitt von 92,65 km/h. Für die U25-Liga reichte Dominik Biesenecker auf der Vereins-LS8 neo einen Flug über 220 km mit 77,84 km/h für die Wertung ein.

Platz im hinteren Mittelfeld

Die Piloten am Weser- und Wiehengebirge in Norddeutschland und auf der Schwäbischen Alb waren vom Wind begünstigt. So wurde Gifhorn vor Schwäbisch Gmünd und Rinteln Tagessieger. Lichtenfels erreichte Rang 18 und ist in der Gesamtwertung ist um drei Plätze auf Rang 12 abgerutscht. Die U25-Junioren des Aero-Clubs flogen auf Tagesplatz 7 und hielten Gesamtrang 6. gpl