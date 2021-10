Keine Frage: Der Punktverlust der Kunstadter Bezirksoberliga-Handballer am vergangenen Wochenende in Bad Rodach schmeckte den Spielern von HGK-Trainer Andrei Stirbati gar nicht. Allerdings hat das Team am Sonntag (16 Uhr, Obermainhalle Burgkunstadt ) gegen die Reserve der SG Helmbrechts/Münchberg die Gelegenheit, die richtige Reaktion zu zeigen. „Mund abputzen – die Saison ist noch lang“, lautet die Devise des Trainers.

Bezirksoberliga, Männer

HG Kunstadt –

SG Helmbrechts/Münchberg II

Dabei will sich Stirbati auch gar nicht erst lange darauf einlassen, inwiefern seine Mannschaft durch den längerfristigen Ausfall Hajck Karapetjans geschwächt sein könnte. „Unser Kader ist nicht übermäßig groß, verfügt aber natürlich über die nötige Qualität und vor allem Erfahrung, dies in den nächsten Wochen auszugleichen.“ Allerdings ist Karapetjan neben Torhüter Alexander Kießling und Abwehrstratege Michael Deuber bereits der dritte Langzeitverletzte, den die HGK zu kompensieren hat. Da auch Nicklas Oesters Rücken seit Wochen zwickt, werden Akteure wie Marius Peterson und David Jung noch mehr Verantwortung übernehmen müssen.

Die Gäste aus Ost-Oberfranken sind in dieser Hinsicht nur auf den ersten Blick genau der passende Gegner. Denn die Spielgemeinschaft der beiden ehemaligen Landesligisten aus Helmbrechts und Münchberg besitzt selbst in der zweiten Mannschaft derart viel Qualität, dass es am Sonntag alles andere als einen Spaziergang für die HGK wird. Akteure wie Baumgärtel, Schneider und Gmach haben ganz sicher Landesliga-Format und können durchaus noch durch weitere Spieler der „Ersten“ ergänzt werden.

HGK-„Zweite“ bei Bamberger „Dritter“

Auf Wiedergutmachung ist auch die zweite HGK-Mannschaft der HGK beim Auswärtsspiel am Sonntag (12.30 Uhr) gegen den HC 03 Bamberg III aus. Der Bezirksklassen-Auftakt gegen den TV Ebern II ging vergangene Woche mit der sehr ärgerlichen 19:20-Niederlage daneben. mts