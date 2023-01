Der Lions Club Lichtenfels hatte die Idee, nicht nur einer Schulklasse einen Theaterbesuch beim Fränkischen Theatersommer zu ermöglichen, sondern gleich allen Grundschülern der ersten bis vierten Klassen im ganzen Landkreis. Der Club stellte 6000 Euro für dieses Projekt zur Verfügung, so dass die Eltern für ihre Kinder nur noch einen kleinen Unkostenbeitrag von drei Euro beisteuern mussten. Da sich die drei Genossenschaftsbanken im Landkreis Lichtenfels (VR-Bank Lichtenfels-Ebern, Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein und Raiffeisenbank Obermain Nord) dem Projekt ebenfalls mit einer Spende von 6000 Euro anschlossen, können die Kinder auch im darauffolgenden Jahr ein Theaterstück erleben.

Mit dieser Aktion wolle man den Kindern eine Freude machen und sie gleichzeitig an das Theater heranführen, meinte Walter Mackert, der Vorsitzende des Lions-Club-Fördervereins, bei der Auftaktveranstaltung in der Pater-Lunkenbein-Schule in Ebensfeld. Auch Christoph Bäumel, Vorstand der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein, sah es als Vertreter der Genossenschaftsbanken für sinnvoll an, die Grundschüler mit so einem wichtigen kulturellen Beitrag zu fördern.

Mit dem etwa dreiviertelstündigen Theaterstück „Augustine will tanzen“ animierten die beiden Schauspieler Jan Burdinski, gleichzeitig Intendant des Fränkischen Theatersommers, und die Schauspielerin Christiana von Roit die vielen Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen.

Lions-Club-Präsident Stephan Wilm freute sich, dass die Schüler das Theaterstück mit großem Interesse verfolgten und bei jeder Szene begeistert mitgingen. Rektorin Ursula Hoydem und die Schulamtsdirektorin Stefanie Mayr-Leidnecker bedankten sich für die Ermöglichung der Theateraufführungen in Ebensfeld und an den anderen Grundschulen des Landkreises. thi