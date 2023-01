„ Kinder stärken, Kinder schützen“ – das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes zur Aussendung der Sternsinger in Marktzeuln . Dieser wurde von den 44 jugendlichen Sternsingern mitgestaltet.

Kinder in Indonesien, aber auch in Deutschland und überall auf der Welt seien ständigen Gefahren ausgesetzt und würden unseren besonderen Schutz benötigen, so Pfarrer i. R. Wolfgang Scherbel. Worum es hier im Besonderen geht, stellte der Priester in seiner Predigt dar. Assistiert von den beiden Organisatorinnen Ulrike Naumann und Susanne Gampert wurden sternförmig die Schlagworte dargestellt, um die es beim Schutz der Kinder ging: Gesundheit, Bildung, Freizeit, Gewaltfreiheit, Förderung, soziale Sicherheit , Fürsorge und Schutz seien die Aufgaben der Eltern und Erwachsenen, die sie für die Kinder in aller Welt erfüllen müssten.

Die als Heilige Drei Könige gewandeten Kinder trugen als Fürbitten die Rechte der Kinder vor. Am Ende des Tages kam bei den Sammlungen der stolze Betrag von 3.120,75 Euro zusammen.

Eine Ehrung der ganz besonderen Art hatte Pfarrer Scherbel für zwei der Sternsingerinnen parat. Seit zehn Jahren sind Lucy Backert und Paulina Gampert am Dreikönigstag als „Königinnen“ unterwegs im Dienst der guten Sache. Als Belohnung gab es eine Urkunde und ein kleines Präsent. red