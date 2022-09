Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des RV Concordia Klosterlangheim , das auf der Schulwiese am Klosterwald gefeiert wurde, konnte der Vorsitzende Jürgen Zeulner zahlreiche Mitglieder sowie Vertreter befreundeter Vereine und mehrere Ehrengäste begrüßen.

Bürgermeister Andreas Hügerich beglückwünschte als zukünftiger Neubürger von Klosterlangheim den RVC Klosterlangheim sehr herzlich zu seinem 100-jährigen Bestehen.

Er stellte heraus, dass der Verein seinen 118 Mitgliedern, darunter 20 Jugendlichen, sportliche Betätigungen bei Radwanderfahrten, Tischtennis und Gymnastik anbietet. Genauso werde aber auch die Gemeinschaft gepflegt, man tausche sich untereinander aus und feiere zusammen, wenn sich die Gelegenheit biete. Das sei wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Mit berechtigtem Stolz könne der Radfahrverein Concordia Klosterlangheim auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken, unterstrich der Vorsitzende Jürgen Zeulner. Viele ehrenamtliche Helfer und Unterstützer hätten in dieser Zeit den Verein mit seinen drei Abteilungen Radsport, Tischtennis und Gymnastik geprägt und entwickelt.

Als Wertschätzung für ihre jahrzehntelange Treue zum Verein zeichnete er zusammen mit seinem Stellvertreter Holger Stark sowie dem Bürgermeister Andreas Hügerich und dem BLSV-Kreisvorsitzenden Hans-Peter Dentsch viele langjährige Mitglieder aus.

Besondere Verdienste

Zwei Mitglieder durften für ihre hervorragenden Verdienste im Sport eine besondere Ehrung entgegennehmen. Hans-Peter Dentsch überreichte im Auftrag des Bayerischen Landessportverbandes an Renate Holzmann die Verdienstnadel in Gold und an Ludwig Köhler die Verdienstnadel in Gold mit Brillanten. Der Verein würdigte ebenfalls ihr großes Engagement für den Verein mit der Ernennung zu Ehrenmitgliedern.

Renate Holzmann habe sich unter anderem als Radwanderleiterin, Mitgründerin und Abteilungsleiterin der Gymnastikgruppe sowie als Beiratsmitglied für den Verein engagiert und für den Ort eingesetzt, hob der Vorsitzende in seiner Laudatio hervor.

Ludwig Köhler sei seit 1976 Jugendleiter und seit 1983 Beiratsmitglied, war jahrelang Radwanderwart und Kassier und habe auch zwischenzeitlich die Aufgabe des Übungsleiters übernommen. Bis heute sei er noch für die Sportjugend unermüdlich aktiv und fördere die Jugendbildungsmaßnahmen, lobte Jürgen Zeulner. Zum Schluss gratulierten die Vertreter aller Klosterlanger Vereine zum Jubiläum. Alfred Thieret