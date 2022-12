Es war einmal eine Adventsfeier ohne großes Weihnachtsgetöns. Eher die leisen Töne waren zu erleben beim VdK - Ortsverband Mainroth . Ansonsten standen Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm.

Vorsitzender Ottmar Vonbrunn konnte zu der Versammlung erstmals den stellvertretenden Kreisvorsitzenden des VdK Lichtenfels Wolfgang Dietzel willkommen heißen und ihn zu seinem Amt zu gratulieren.

Zur Ruhe kommen

Es sei sehr schön, dass an solchen Veranstaltungen großes Interesse bestehe. Trotz aller Anliegen im sozialen Bereich gelte es auch gerade in der Adventszeit zur Ruhe zu kommen. Es gebe wieder wie schon vor 2000 Jahren Menschen, die auf der Flucht sind aber niemand will doch am Rand stehen.

Freude bereiteten dann die Ehrungen für langjähriger Mitglieder . Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Monika Pinhart und Harald Feidler geehrt. Auf 20 Jahre blicken Angelika Günther-Liebschwager, Manfred Liebschwager und Waltraud Kaiser zurück.

Für 25 Jahre wurden Heinz Schmidt und Heinrich Hoffmann ausgezeichnet.

Für 30 Jahre wurde Kunigunde Barnickel geehrt. Bei Andreas Vonbrunn und Toni Eber, die dem Verband 40 Jahre beziehungsweise 25 Jahre die Treue gehalten hatten und erst kürzlich verstorben sind, wurde die Ehrung posthum an Angehörige verliehen. rdi