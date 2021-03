Zwei Jugendliche wurden am Sonntagabend in der Parkanlage in der St.-Veit-Straße kontrolliert. Hierbei lag eine Packung Drehtabak in unmittelbarer Nähe der beiden 15 und 16 Jahre alten Mädchen . Die 16-Jährige gab schließlich zu, dass der Tabak ihr gehört. Dieser wurde nach Rücksprache mit einem Erziehungsberechtigten sichergestellt und entsorgt. Die Jüngere der beiden trug an ihrem Schlüsselbund eine kleine Flasche Wodka bei sich, sie gab an, dass dieser lediglich ein Glücksbringer sei und nicht zum Verzehr geeignet wäre. Diese Angaben bestätigte auch ein Erziehungsberechtigter, der vor Ort kam und den Wodka schließlich an sich nahm.