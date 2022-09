Zwei Gruppen der Feuerwehr haben erfolgreich die Prüfung zum Leistungsabzeichen „ Wasser “ abgelegt.

Der stellvertretende Bürgermeister Holger Then und Stadtrat Wolfgang Herold beglückwünschten die zwölf jungen Männer und zwei Frauen. In Stublang wird das Wasser nicht von Hydranten, sondern aus der Döritz entnommen. Die Aufgabe „Brand eines Nebengebäudes, kein Mensch oder Tier in Gefahr“ wurde in der vorgegebenen Zeit gelöst. Bestanden haben Johannes Hellmuth, Philipp Fischer, Nico Weidner, Bastian Fischer, David Herrmann, Lena Weidner, Noah Senger, Alexander Dinkel, Andreas Dinkel, Linus Fischer, Elias Hümmer, Jonas Engert, Peter Eck und Sophie Weidner. red