Grund zur Freude hatten alle. Während es der Sparkasse Coburg-Lichtenfels wieder einmal gelungen ist, gemeinnützige Einrichtungen zu unterstützen, nahmen die Mitarbeiter des Caritasverbandes Lichtenfels und der Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde stolz die Schlüssel der neuen Spendenfahrzeuge von der Sparkasse entgegen.

Aus den Reinerträgen des PS-Sparens und Gewinnsparens hat die Sparkasse vier VW up im Gesamtwert von über 52.000 Euro für gemeinnützige Zwecke angeschafft. Zwei Fahrzeuge gingen an Einrichtungen im Landkreis Coburg, zwei wurden an gemeinnützige Einrichtungen im Landkreis Lichtenfels übergeben. dr