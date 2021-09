Der 3. Oktober wird in diesem Jahr auch ein ganz persönlicher Feiertag für die Bezirksoberliga-Handballer der HG Kunstadt. Nach über 18 Monaten Zwangspause feiern die Kunstadter mit ihrem neuen Trainer Andrei Stirbati am Sonntag um 16 Uhr gegen den TV Gefrees die Rückkehr in den Spielbetrieb.

„Die Mannschaft brennt auf den Saisonauftakt in der Obermainhalle“, freut sich der neue Mann an der Seitenlinie der HGK. Trotz der langen Pause ist das Team um Kapitän Oliver Oester zusammengeblieben. Nur der Achillessehnenriss von Stammtorhüter Alexander Kießling trübte die gute Stimmung bei der HGK.

Allerdings steht im Tor neben Nachwuchskraft Jonas Doerfer auch ein Rückkehrer zur Verfügung: Simon Swoboda wechselte vom TV Weidhausen zur HG Kunstadt und gibt gegen Gefress sein Comeback im Trikot der HGK. Davon dürfen sich auch die Zuschauer ein Bild machen. Diese müssen sich an das gültige Hygienekonzept halten. In der Obermainhalle gelten Maskenpflicht und die 3G-Regel. „All das trübt die Vorfreude nicht im Geringsten. Wir werden die Zuschauer auf jeden Fall spielerisch und kämpferisch für ihr Kommen belohnen“, verspricht Stirbati.

Neben den Bezirksoberliga-Männern startet auch die Kunstadter Reserve in die Bezirksklasse-Saison. Gegner in fremder Halle ist am Samstag um 18 Uhr die HG Hut/Ahorn II. mts