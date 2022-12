Spendabel zeigte sich der katholische Frauenkreis bei seiner Adventsfeier . Die Pfarrgemeinde , kirchliche Gruppen, Bürgerinnen und Bürger mit Behinderung sowie soziale Einrichtungen wurden mit Geldzuwendungen in Höhe von fast 3000 Euro bedacht.

Unter den vielen Gästen, die den Saal füllten, war auch Georg Motschmann von der Kirchenverwaltung der Pfarrei . „Corona hat auch uns einiges abverlangt. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden und vieles hat die Pandemie kaputt gemacht“, erklärte Vorsitzende Roswitha Arnold.

Leid ein wenig lindern

Das Schicksal der Menschen in den ukrainischen Kriegsgebieten sei dem Frauenkreis nicht gleichgültig gewesen. Mit Geld- und Sachspenden habe man versucht, das Leid der Kriegsopfer ein wenig zu lindern. Arnold dankte an dieser Stelle Mitglied Maria Winkler, die einen Großteil der Geldspenden, um die aus Anlass der Beerdigung ihres Mannes Ludwig anstelle von Blumen und Kränzen gebeten wurde, für die Ukraine-Hilfe zur Verfügung gestellt hat.

So wurden diesmal der Hospizverein Lichtenfels und das Frauenhaus in Coburg mit jeweils 500 Euro bedacht. Ebenfalls 500 Euro gingen an Pfarrer Georg Kocheekaranveetil und die von ihm initiierte Indien-Hilfe.

Mitarbeiterin Sonja Herold freute sich über eine Spende von 400 Euro für den Blumenschmuck in der Pfarrkirche „Mariä Geburt“. Der Kirchenchor bekam 150 Euro .

Acht Menschen mit Behinderung im Altenkunstadter Gemeindebereich erhalten vom Frauenkreis zu Weihnachten Geldgeschenke im Gesamtwert von 800 Euro . Außerdem werden die Damen die Ministrantenglocken in der Pfarrkirche restaurieren und neu vergolden lassen. bkl