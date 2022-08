„Ehemalige Schullinde“ ist auf einer kleinen Holztafel vor einem mächtigen Baum bei der Pfaffendorfer Sankt-Georgs-Kirche zu lesen. Die Linde gibt es noch, die Schule hingegen schon lange nicht mehr.

Allerdings stimmt das nur zur Hälfte, denn das Gebäude, das einst die Bildungseinrichtung beherbergte, existiert sehr wohl noch. Alte Urkunden und Dokumente, die in der Turmkugel des katholischen Gotteshauses in luftiger Höhe aufbewahrt werden, ermöglichen einen Blick in die Geschichte des Pfaffendorfer Schulwesens.

Im Frühjahr 2010 wurde die vergoldete „Zeitkapsel“ aus Anlass der Sanierung des barocken Kirchturms letztmals geöffnet und der Inhalt gesichtet.

Aus den Unterlagen ging hervor, dass 1879 neben der Sankt-Georgs-Kirche ein einstöckiges Schulhaus errichtet wurde. Die Baukosten beliefen sich auf 17.826 Mark. Die kleine Pfaffendorfer Kirchengemeinde steuerte 8913 Mark bei. Die andere Hälfte spendeten die zum Schulsprengel gehörenden Ortschaften und zwar nach dem Verhältnis ihrer Steuerkraft, wie es in den alten Dokumenten heißt. In den Einzugsbereich der Pfaffendorfer Schule gehörten auch die Dörfer Spiesberg, Burkheim, Tauschendorf und der „Weiler Röhrig“.

1883 drückten hier 98 Werktagsschülerinnen und -schüler die Schulbank. Die Feiertagsschule besuchten 30 Kinder.

1958 wurde die Schule geschlossen und der Unterricht in den Neubau im benachbarten Burkheim verlagert. Wenig später erwarb Johann Nastvogel das Gebäude und baute es zu einem Wohnhaus um.

Die Aufzeichnungen in der Turmkugel informieren natürlich nicht nur über das Pfaffendorfer Schulwesen. So berichten sie auch von großen Überschwemmungen im Winter 1883 und von einem schrecklichen Gewitter, das im Jahr zuvor die Kornfelder in der Pfaffendorfer Flurgemarkung verwüstete. bkl