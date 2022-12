Eine Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit wurde im Oktober an bayerischen Schulen ausgerufen. Beide Themen ließen sich hervorragend verbinden durch die Aktion „Zur Schule geh’ ich gern!“, die auch dieses Jahr wieder tatkräftig durch den Bund Naturschutz Lichtenfels unterstützt wurde.

An der Dr.-Roßbach-Schule verteilte Jan Ebert als Leiter der Geschäftsstelle Bund Naturschutz Lichtenfels Plakate und Stempel in Form eines Blattes. In der Aktionswoche, an der sich alle elf Klassen der Schule beteiligten, stempelte jedes Kind, das den Weg zur Schule ohne Elterntaxi bewältigt hatte, ein Blatt auf den Baum.

Jeden Tag gelaufen

Am Ende der Woche wertete die Betreuerin der Aktion an der Schule, Christine Schmidt, die Anzahl der Stempel und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus und stellte überrascht fest: In gleich zwei Klassen liefen in diesem Jahr fast alle Kinder jeden Tag in die Schule.

Günther Lutz als Sprecher der Ortsgruppe Lichtenfels zeigte sich beeindruckt und erklärte: „Mensch, ihr zeigt es den ganz Großen, die gerade bei der Weltklimakonferenz nur ganz wenig erreicht haben: Ihr fangt einfach schon als Kinder mit dem Umweltschutz an.“ Auch die Klassenlehrerin der 2 a, Monika Rübensaal, zeigte sich echt beeindruckt: „Meine Schülerinnen und Schüler haben zum Teil einen echt langen Weg aus Oberwallenstadt bis hierher, aber die treffen sich dann unterwegs und kommen pünktlich hier an.“ red