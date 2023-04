Die Stiftskirche St. Peter und Dionysius in Kloster Banz war am Ostermontag bis auf den letzten Platz gefüllt. Sieben Mädchen und zwei Buben feierten ihre erste heilige Kommunion. Unter dem Lied „Lasset die Kleinen zu mir kommen“, gespielt von den „Banzgau Musikanten“, zogen die Erstkommunikanten aus Neuses, Unnersdorf, Altenbanz, Großheirath, Rossach, Buchenrod und Stetten mit ihren Paten in die Klosterkirche ein. Anschließend entzündeten die Paten die Kommunionkerze an der Osterkerze.

Der anschließende Festgottesdienst stand unter dem Motto „Offene Augen – weites Herz“. Pfarrvikar Christian Montag zelebrierte die Kommunionfeier und die Erstkommunikanten waren in den Gottesdienst mit eingebunden. Für die musikalische und gesangliche Gestaltung der Feier sorgte die Singgruppe Altenbanz/Banz.

Der Pfarrer erneuerte mit den Kindern das Taufversprechen und zur Gabenbereitung brachten die Kommunionkinder Wein, Brot, Wasser, Trauben, Kerze, Blumen und eine Hostienschale zum Altar. Dann empfingen sie zum ersten Mal den Leib Christi . Nach dem Schlusssegen folgte der feierliche Auszug, begleitet von den Banzgauer Musikanten.

Ein halbes Jahr Vorbereitung

Am späten Nachmittag versammelten sich die Kinder zu einer Dankandacht in der Altenbanzer Pfarrkirche. Dort wurden auch Rosenkränze, Gebetbücher, Kreuze und Ketten gesegnet. Als Geschenk erhielten die Kommunionkinder ein Kreuz mit dem Motiv des blinden Bettlers, dem Thema der Erstkommunionvorbereitung und der Feier selbst.

Ein gutes halbes Jahr lang wurden die neun Erstkommunionkinder vom Team und Pfarrer Montag an zehn Samstagen auf dieses Fest vorbereitet. Dazu kamen verschiedene Gottesdienste im Laufe des Kirchenjahres. gkle