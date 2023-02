Herbert Müller kann durchaus als Urgestein des Lettenreuther Tischtennisclubs bezeichnet werden. 1972 hat er als Gründungsmitglied den Verein mit ins Leben gerufen. Aber nicht nur aus diesem Grunde wurde der 75-Jährige ehemalige Vorstand zum Ehrenmitglied ernannt.

Der neue Vorsitzende Christian Lutter und Zweiter Vorsitzender Günter Tischer nahmen die Ehrung vor dem Heimspiel gegen Strullendorf vor. Müller war sichtlich überrascht, denn er kam eigentlich nur als Zuschauer und wusste von der Ehrung im Vorfeld nichts. Die beiden Vorsitzenden betonten, dass Müller sehr viel Engagement in den Verein investiert habe und ihn dahin brachte, wo der TTC derzeit stehe. Deshalb habe er es mehr als verdient, die Ehrenmitgliedschaft zu bekommen.

Herausragende Leistungen

Der Geehrte war 36 Jahre Vorsitzender des TTC. Zwei Jahre war der Pionier des TTC Lettenreuth Zweiter Vorsitzender. Vorstand war Müller nach seiner Wiederwahl ununterbrochen seit 1990 bis 2022. Auch sein sportlicher Werdegang kann sich sehen lassen. In der Jugend in Marktzeuln und kurze Zeit auch in der Herrenmannschaft fing er als Aktiver an. Für den TTC Lettenreuth absolvierte Müller ab 1972 über 1000 Spiele, davon rund 500 Spiele in der ersten Mannschaft. Herbert Müller wurde von 1972 bis 1976 fünfmal Vereinsmeister sowie Pokalsieger 1977 und 1981. Nach heute hilft er in der zweiten Mannschaft aus, wenn Not am Mann ist.

Unter anhaltendem Beifall der Anwesenden Gäste und Mitglieder überreichten Christian Lutter und Günter Tischer die Ehrenurkunde und bedankten sich für den jahrzehntelangen Einsatz. red