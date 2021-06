Die Franziskaner von Vierzehnheiligen weisen darauf hin, dass nach Mitteilung der Stadt Bad Staffelstein die Zufahrt ab dem Parkplatz zur Basilika an den Wochenenden ab kommenden Samstag, 12. Juni, wieder gesperrt ist. Die Sperrung gilt jeweils von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr. In dieser Zeit fährt ab Parkplatz ein Bus in regelmäßigen Abständen zur Basilika Vierzehnheiligen . red