Für den Geflügelzuchtverein ist 2022 ein ganz besonderes Jahr, da das 100-jährige Bestehen gefeiert werden kann. Einen ersten Höhepunkt dieses Jubiläums gibt es bereits an diesem Wochenende, denn der Verein hat die Ausrichtung der 73. Kreisgeflügelschau für den Landkreis Lichtenfels übernommen.

Sie findet am 29. und 30. Oktober im Züchterheim am Stadtgraben in Weismain statt. Rund 400 Tauben, Hühner, Zwerghühner, Enten und Gänse werden sich den Preisrichtern stellen.

Bürgermeister ist Schirmherr

Die Schirmherrschaft hat dabei Weismains Bürgermeister Michael Zapf übernommen, der die Schau am Samstag um 14 Uhr offiziell eröffnen wird.

Der traditionelle Züchterabend mit der Übergabe der Preise und Ausstellungsbänder ist ebenfalls am Samstag um 19 Uhr, allerdings in Altenkunstadt in der Gastwirtschaft „Zum Preußla“, vorgesehen.

Die Rassegeflügelausstellung ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr für alle Züchter und die Allgemeinheit geöffnet.

Neben der Kreisschau findet am 12. und 13. November noch die Kreiskaninchenschau und am 10. bis 12. Dezember die Kingschau des Bezirkes VI (Nordbayern) statt. dr