Wie jedes Jahr ermittelte der Geflügelzuchtverein Marktzeuln auch heuer wieder seine Vereinsmeister bei den Jungzüchtern und Senioren, getrennt nach Tauben und Hühnern. Zur Ermittlung der Vereinsmeister werden die fünf besten Bewertungen herangezogen. Es wird die Schau gewählt, bei der der Züchter am erfolgreichsten war und die besten Ergebnisse erzielt hat.

Obwohl 2022 nur eine Geflügelschau in Weismain besucht werden konnte, wurden in Marktzeuln die besten Züchterinnen und Züchter ermittelt. In der Jugendklasse wurden Martha und Frieda Schreiber punktgleich mit der Zweitplatzierten Paulina Gampert mit 472 Punkten Vereinsmeister. Martha und Frieda hatten das bessere Einzelergebnis.

Bei den Senioren wurde Gerhard Hümmer mit 476 Punkten Vereinsmeister (Hühner), gefolgt von Vorstand Markus Schreiber (473 Punkte) und Wolfgang Lex. Vereinsmeister bei den Tauben wurde der zweite Vorstand Markus Nerlich mit 473 Punkten. hf