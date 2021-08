Der Kur- und Tourismus-Service bietet am Samstag, 14. August, um 10 Uhr eine geführte Brauerei-Wanderung an. Die Wanderstrecke ist etwa neun Kilometer lang. Die Route verläuft von Stublang – Richtung Teufelsloch – Frauendorf – Schwabthal – End – Schwabthal und wieder zurück nach Stublang . Treffpunkt ist am Wanderparkplatz in Stublang , dieser befindet sich von Stublang kommend Richtung Uetzing auf der linken Seite. Die Anmeldung ist bis zum Freitag, 13. August, unter der Telefonnummer 09573/33120 erforderlich. red