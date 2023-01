Das Erasmus-Plus-Projekt „Mi lugar en el mundo“ des Gymnasiums Burgkunstadt macht auch in den kühleren Monaten des Jahres keine Pause. Erneut machten sich fünf Schülerinnen als Teilnehmer mit ihren Begleiterinnen, den Lehrkräften Petra Ringelmann-Blank und Jutta Vogel, auf die Reise, um eine ganze Woche in Stavanger in Norwegen zu verbringen und am Projektthema „Schönheit und Natur“ zu arbeiten.

Erlebnisreiche Woche

In den Gastfamilien fühlten sich die meisten Burgkunstadter Schülerinnen wie daheim. Oft wurden typisch norwegische Speisen wie etwa Lachs serviert und dabei über die Eigenheiten und Unterschiede des Gastlandes im Vergleich zu Deutschland gesprochen.

Ein atemberaubender Ausflug aller Teilnehmer und absoluter Höhepunkt der Reise war die Wanderung auf den Preikeistolen. Die Felskante des berühmten Ausflugsziels fällt 604 Meter senkrecht in den fast 40 Kilometer langen Lysefjord.

Neben den erlebnisreichen Ausflügen und Besichtigungen erledigten die Schüler aber auch verschiedene Aufgaben und nahmen an Workshops teil. cv