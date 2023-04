Am Hirtensonntag feierte die Kirchengemeinde Neuensorg Konfirmation und Jubelkonfirmation. Zur Vorbereitung hatten die Konfirmandenfamilien Bäumchen vor der Kirche aufgestellt und die Kirche auch innen festlich geschmückt.

Der Konfirmationsgottesdienst mit Diakon Marco Schindler und jugendlichen Teamern stimmte am Vorabend auf das Fest ein. „Jetzt ist die Zeit“ ist auch das Motto des Deutschen Evangelischen Kirchentages im Juni in Nürnberg. Mit drei Kirchentagsschals machte Diakon Marco Schindler darauf aufmerksam, wie unterschiedlich wir die Zeit wahrnehmen.

Glaube und Hoffnung

Jetzt ist die Zeit – im Gottesdienst war das die Zeit für den ehrlichen Blick auf sich selbst in der Beichte, die Zeit, über den Glauben nachzudenken und neue Hoffnung zu schöpfen. Was als Schuld auf Zettel geschrieben war, wurde am Kreuz zu Strahlen um das dunkle Kreuz und brachte so Licht ins Dunkel.

Im Festgottesdienst predigten Diakon Marco Schindler und Pfarrerin Tanja Vincent über den Zusammenhang von Socken und Glauben. Wo gibt es so bunte Socken wie die modernen, und wo braucht es auch das Traditionelle, Klassische wie die schwarzen Socken? Mit dem Ja der Konfirmanden verband sich der Dank an die Patinnen und Paten, die sie bis hierher gut begleitet haben.

Nach der Einsegnung der drei Konfirmanden gratulierten Birgit Nahr und Jutta Güntner für den Neuensorger Kirchenvorstand und machten deutlich: Wir brauchen euch junge Leute mit neuen Ideen.

Für die beiden Jubelkonfirmanden erinnerte Pfarrerin Vincent an die Zeit vor 25 und 50 Jahren und sprach ihnen erneut den Segen Gottes zu. red