Der Bürgerverein „Lebendiges Redwitz “ hat sein aktives Vereinsleben wieder aufgenommen. Dies zeigte der Rückblick des Vorsitzenden auf alle Veranstaltungen und Sitzungen. Besondere Tagesordnungspunkte waren die Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaft sowie die Verabschiedung von Jürgen Gäbelein als stellvertretender Vorsitzender .

Zu Beginn der Versammlung würdigte der Vorsitzende Stephan Arndt das Engagement von Jürgen Gäbelein. Er war aus zeitlichen Gründen als stellvertretender Vorsitzender aus dem Vorstand ausgeschieden. Gäbelein habe dieses Amt mit viel Freude und Tatendrang ausgeübt. Ohne seine Person hätte sich der Verband nicht so entwickelt und wäre nicht das, was er heute ist. Präsident Arndt ließ anschließend das vergangene Jahr Revue passieren. Schatzmeisterin Christine Jabs bezifferte den Mitgliederstand mit 88, drei mehr als im Vorjahr. Es folgten die Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaft in dem noch jungen Bürgerverein.

Von Anfang an dabei

Geehrt wurden die Gründungsmitglieder für zehnjährige Mitgliedschaft Daniela Wohlleben, Horst Ladegast, Günter Friedlein, Carola Friedlein. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Georg Renk, Manfred Friedrich, Hilmar Wagner.

Vorsitzender Arndt teilte den Mitgliedern mit, dass der Stammtisch jeden zweiten Donnerstag im Monat im „Rosenauer Hofbräu“ und jeden vierten Donnerstag im Monat in der Pizzeria „Am Markt“ stattfindet. Um die Mitglieder noch mehr einzubinden besteht zu Beginn jeder Vorstandssitzung die Möglichkeit, Ideen vorzustellen. che