„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ hatte einmal der deutsche Schriftsteller Erich Kästner gesagt. 18 sympathische Damen aus Marktgraitz können inzwischen auf zehn Jahre Gutes tun beziehungsweise Strickkreis zurückblicken. Da das Durchschnittsalter der fleißigen Strickerinnen über 70 liegt, ist das schon etwas Außergewöhnliches.

Im Februar 2013 konnte sich niemand so recht vorstellen, dass das Projekt lange Bestand haben würden. Gründerin Elsbeth Schmölzing kann sich noch sehr gut daran erinnern.

Das Miteinander zählt

Zu Hause war es bei ihr, wie bei so vielen ihrer Altersgenossen auch: alleine dasitzen, der Fernseher läuft vielleicht, das war es dann schon. Als Kind hatte sie noch erlebt, dass Gemeinschaft unterhaltsamer ist. Sie sprach andere Damen an und fragte, ob nicht ein regelmäßiges Treffen möglich sein könnte. So kamen zehn Frauen zusammen und mit Stricken war auch schnell ein gemeinsames Hobby ausgemacht.

Das Miteinander war und ist der Hauptgrund der Treffen, sagt Stefanie Will, ebenfalls ein „Kind der ersten Stunde“. Im Sommer 2013 reifte dann die Idee, die gestrickten Sachen für einen guten Zweck zu veräußern und einen eigenen Stand am Weihnachtsmarkt zu bestücken. Insgesamt 350 Euro kamen so zusammen und konnten an Kindergarten, Pfarrei und an die Gemeinde für die Überlassung eines Raumes in der Schule übergeben werden.

Bis heute konnten so über 8000 Euro für soziale Zwecke gespendet werden. Von den zehn Damen der ersten Stunde sind noch acht aktiv. rdi