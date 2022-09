Es ist immer wieder erstaunlich, welches Interesse die Garten- und Blumenfreude in Weismain wecken. So platzte bei der Jahreshauptversammlung der Raum in der Umweltstation aus allen Nähten.

Über 50 Mitglieder waren gekommen, um zu diskutieren, zu fachsimpeln und den Abend zu genießen.

Im Mittelpunkt stand eine große Anzahl an Ehrungen. Viele der zu Ehrenden war allerdings nicht anwesend. In seiner einleitenden Begrüßung freute sich Vorsitzender Gerd Fischer, dass es endlich mal wieder möglich sei, ohne Schutzmasken zusammenzukommen. Im Moment besitzt der Verein 240 Mitglieder . Insgesamt wurden fast 50 zu ihren Ehrentagen gratuliert.

Langjährige Mitglieder

Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Monika Barnickel, Karin Endres, Rosemarie Heunisch, Herta Kluge, Jakob Fischer, Melanie Fischer, Peter Münchenbach und Ute Stölzle ausgezeichnet. Auf 15 Jahre Mitgliedschaft blicken Ute Gesslein, Hans-Dieter Klepp, Kerstin Dechant, Trude Hatzold, Sandra Will-Hatzold und Theresa Konrad zurück. Seit 20 Jahren im Verein sind Gertraud Baum, Gerd Fischer, Hannelore Gerber, Christine Knauer, Kathi Krautwurst, Anna Murrmann, Maria Nikol, Elke Zapf, Christine Dauer und Renate Hofmann.

Stolze 25 Jahre Mitgliedschaft haben Emma Strassgschwand, Anneliese Baier, Katharina Fick, Helga Pscherer, Gabriele Thum, Christina Blaneck, Philomena Deuerling, Elisabeth Hofmann, Monika Schreppel, Monika Will und Joachim Wongel auf dem Vereinskonto.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Helga Keilholz, Gunther Sirsch, Petra Söllner, Waldraut Pachter, Annemarie Bassing, Marianne Budner, Betty Eichenhüller, Barbara Löhlein, Dora Neff, Ursula Pietsch, Georg und Michael Ultsch, Margit Vates und Ingrid Zahn ausgezeichnet.

Bereits seit 40 Jahren gehören Georg Dinkel, Anni Lawatsch, Inge Pöhner, Monika Weickert und Heinrich Kunstmann den Gartenfreunden an. Und auf 50 Jahre Mitgliedschaft blicken Irmgard Kügler und Hildegard Säum zurück.

Vorstandswahlen abgehalten

Die anstehenden Wahlen, die Bürgermeister Michael Zapf dann noch leitete hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Gerd Fischer. Zweite Vorsitzende ist Ingrid Schüpferling, Schatzmeisterin Maria Dück und Schriftführerin Birgit Kraus. Vorstandsmitglieder sind Monika Bunzelt, Birgit Bräutigam, Maria Beßlein, Melanie Fischer, Theresa Konrad, Irene Holhut, Willibald Dück und Maritta Kunstmann. Als Kassenrevisoren wurden Maria Zöllner und Kornelia Murmann gewählt. rdi