Rückblick in den März 2021: Der stellvertretende Bürgermeister Hans-Josef Stich freute sich, dass die FFW Wiesen endlich ihr neues Fahrzeug , ein „TSF W“, bekommen hatte. Untergestellt wird es seitdem in einem provisorischen Notbehelf. Bei der Bürgerversammlung am Montagabend war auch der Bau eines neuen Feuerwehrhauses ein Thema.

Der erste Kommandant, Phillipp Hensel, hatte sich schon im Vorfeld gemeinsam mit Bürgermeister Mario Schönwald zusammengesetzt. Eine Erweiterung oder ein Anbau an des alte Feuerwehrhäuschen käme wegen der Enge nicht infrage, außerdem mache es wirtschaftlich keinen Sinn. Option Nummer zwei, ein Neubau auf grüner Wiese in der Nähe des Sportplatzes, sei ebenfalls nicht erstrebenswert. Sowohl aus Gründen einer weiteren, vermeidbaren Flächenversiegelung als auch wegen der schlechten Zufahrtsmöglichkeit: Die dorthin führende Straße beim Sportplatz sei nur für 2,5 Tonnen Gewicht ausgelegt, so Schönwald.

Bliebe noch das alte Schulhaus. Das seit Jahren leer stehende Gebäude wurde nach dem Ende des Schulbetriebes erst vermietet, nun steht es seit längerem leer. Das aus dem Jahr 1909 stammende Anwesen hat ein Erd- und ein Obergeschoss und liegt zwischen Kirche und Spielplatz. Öffentliche Zufahrtsmöglichkeiten wären da, die Lage zentral. Mario Schönwald: „Über Gestaltung, Form und Fassade kann man viel machen“, das Erscheinungsbild des Ensembles würde nicht zerstört.

Bliebe die Frage nach den Feuerwehrstellplätzen bei einem Einsatz. Hier finde man sicherlich eine Lösung, sagte der Rathaus-Chef. Freudig wurde der Vorschlag des Kommandaten aufgenommen: „Warum nicht nur eine Toilette und eine Duschanlage, für Männlein und Weiblein gemeinsam?“, fragte Hensel. Zeitversetzte Benutzung spare nicht nur Kosten beim Bau, sondern auch Platz ein. Dieser könne zum Beispiel für die Jugend genutzt werden.

Ortsbeauftragter Karl-Heinz Jäger bat dringend, die Entscheidung wegen des Neubaus nicht zu lange vor sich herzuschieben: „Machen wir bald Nägel mit Köpfen!“ ds