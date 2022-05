Am Sonntagabend beobachteten aufmerksame Zeugen in Lichtenfels, wie ein alkoholisierter Jugendlicher eine Dekorationsfigur in Form einer Gans umarmte. Diese hatte der Jugendliche zuvor in der Coburger Straße aus einer Verankerung gerissen und mitgenommen. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeistreifen den 17-Jährigen und seinen 24-jährigen Begleiter in der Mainau antreffen. Als der jüngere Tatverdächtige die Polizeibeamten wahrnahm, versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und gestellt werden. Der junge Mann erhält eine Anzeige wegen Diebstahls.

Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

An Sonntagabend befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW die B 173 in Richtung Kronach. Hierbei überholte er bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h eine Polizeistreife und hatte dabei „deutlich mehr“ auf dem Tacho. Der junge Mann wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fielen den Beamten drogentypische Merkmale auf, die sich mit einem positiven Schnelltest auch bestätigten. Bei dem Mann wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Nach dem Schnelltest räumte der 20-Jährige ein, Cannabis konsumiert zu haben. In seinen persönlichen Gegenständen fanden die Beamten noch eine geringe Menge Marihuana. Er wird sich nun wegen entsprechender Delikte verantworten müssen.

Biertisch am

Anglerclub beschädigt

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr fielen einem Zeugen drei Personen am Anglerclub auf, die von ihm nach Bamberg gefahren werden wollten. Der Zeuge verneinte dies und verließ die Örtlichkeit als letzter Gast, während die drei Unbekannten sich im Außenbereich der Anglerhütte niederließen. Als am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr eine Verantwortliche zur Hütte kam, musste diese feststellen, dass eine Bierbank beschädigt und zudem mit Fäkalien beschmiert worden war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte es sich bei den Verursachern um die unbekannten Gäste vom Vorabend handeln. Die Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 175-185 cm groß und schlank. Sie sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise. pol