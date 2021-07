Das letzte Mal in der Puppenecke spielen, das letzte Mal das Lager im Garten verteidigen, das letzte Mal die Gummistiefel im großen Regal suchen: Für viele Vorschulkinder in den Kindertagesstätten sind die letzten Tage gezählt. Für den neuen Lebensabschnitt ist ein „runder Übergang“ wichtig, betont Ulli Zenk, Leiterin der Katholischen Kindertagesstätte St. Michael Ebensfeld. Er sei eine Herzensangelegenheit für Kinder und Personal gleichermaßen. Um für einen neuen Lebensabschnitt bereit zu sein, müsse alles, was einst eingewöhnt wurde, auch gebührend verabschiedet werden. „Das ist bei allen Übergängen so und ist wichtig für die Abnabelung“, erklärt Zenk.

Die Mitarbeiter begleiteten die Kinder von klein auf bis zur Schulfähigkeit. Zenk: „Wir haben den Kindern vieles mitgegeben, das sie hoffentlich in ihr Lebensrucksäckchen packen. Der wird nun zugeschnürt und wir müssen sagen: Das war gut so, jetzt lassen wir euch ziehen.“

Der Vorschulunterricht, der derzeit gruppenintern stattfindet, wurde daher durch besondere Aktionen bereichert: Vor kurzem lernten die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte St. Michael etwa während eines Präventionsprojekts gegen sexualisierte Gewalt von Frauen, wie wichtig es ist, „nein“ zu sagen. Der Besuch einer Märchenerzählerin im Garten ersetzte den pandemiebedingt ausgefallenen Theatertag an der Naturbühne Trebgast .

Zudem wird es Abschiedsfeste in den einzelnen Gruppen geben. „Die Kinder sollen feiern dürfen“, sagt Zenk. Auch ein wenig „Schulluft“ schnupperten sie bereits: Eine Lehrkraft der Pater-Lunkenbein-Schule besuchte die Kita im vergangenen Herbst.

Wallfahrt und Schulbesuch

Der Katholische Kindergarten St. Bernhard Klosterlangheim schickte dieser Tage seine Vorschulkinder in die Grundschule Lichtenfels im Leuchsental in Roth. Dort lernten sie das Gebäude und einen Teil der Lehrkräfte kennen. Zudem bekamen sie eine kleine Aufführung der Viertklässler .

Sicherlich auch ein Highlight war die 26. Wallfahrt des Kindergartens zur Basilika Vierzehnheiligen Anfang des Monats. Hierbei schritten die ältesten Kinder traditionell mit wehenden Fahnen voran und trugen während der Andacht Dank und Fürbitten vor.

Mit einer offiziellen Verabschiedung im Garten der Einrichtung klingt die Kindergartenzeit Ende Juli für die Vorschulkinder aus. Zuvor steht allerdings noch ein Überraschungstag an – die Verantwortlichen wollen noch nichts verraten.

Sicher im Straßenverkehr

Die „Klugen Eulen“ – so werden die Vorschulkinder der Katholischen Kindertagesstätte St.Theresia genannt – dürfen sich noch auf einen gemeinsamen Ausflug mit dem Bus nach Lichtenfels freuen. Zusätzlich zu verschiedenen Vorschulprojekten jeden Donnerstag haben auch sie eine Grundschule besucht.

In den verbleibenden Wochen vor den Sommerferien werde für die Vorschulkinder die Verkehrserziehung im Vordergrund stehen, erzählt Leiterin Stefanie Friedrich. „Sicher im Straßenverkehr , Zebrastreifen, Ampel und Co.“