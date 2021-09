Toller Erfolg für Nicolas Winter: Bei der Kids-Turnierserie des Bayerischen Tennisverbandes (BTV) wurde der Nachwuchsspieler des Baur SV Burgkunstadt punktbester Spieler. Um bayernweit die besten Nachwuchsspieler der Altersklassen U9 und U10 zu finden, veranstaltete der BTV die Kids-Turnierserie 2021. Von Mai bis August fanden insgesamt 15 Turniere statt, die es jungen Talenten ermöglichten, Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln. Das große Ziel der Teilnehmer war es, eine Einladung für das in Anlehnung an die Profi-Tour als „Masters“ bezeichnete Abschlussturnier des jeweiligen Jahrgangs zu erhalten.

Fünf Turniere, fünf Podestplätze

Obwohl nur wenige Spieler aus oberfränkischen Vereinen an der Serie teilnahmen, kommt der beste Spieler der Gesamtwertung aus dem Landkreis Lichtenfels. Der neunjährige Nicolas Winter, Nachwuchstalent beim Baur SV Burgkunstadt , erreichte bei fünf Turnierteilnahmen in Aschaffenburg, Bamberg, Augsburg, Taufkirchen und Fürth drei Siege und zwei zweite Plätze. Nach dieser Glanzleistung darf sich der Burgkunstadter Mitte September in Ingolstadt mit den besten 16 Spielern des Jahrgangs 2012 messen, um den Sieger der Turnierserie zu bestimmen.

Bemerkenswert ist dabei, dass Winter als einziger Teilnehmer den kleinsten bayerischen Bezirk beim Abschlussturnier vertreten darf, da sich weder in der U9 noch im älteren Jahrgang der U10 weitere Spielerinnen oder Spieler aus oberfranken qualifiziert haben. sk