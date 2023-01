Willi Fruck ist seit 1. Januar 2009 Mitglied des Malteser-Hilfsdienstes (MHD) Altenkunstadt . Seitdem ist er dort nicht nur als Helfer aktiv, sondern hat auch mit tatkräftiger Einsatzbereitschaft den Weg und die Erfüllung des Malteser-Auftrags vorangetrieben. Für sein ehrenamtliches Schaffen wurde der engagierte Mitarbeiter jetzt mit der Verdienstplakette in Bronze der Deutschen Assoziation des Souveränen Malteser-Ritterordens ausgezeichnet.

„Für den umfangreichen Dienst an Menschen, den die Malteser im Raum Altenkunstadt , Burgkunstadt und Weismain leisten, ist Willi Fruck maßgeblich mitverantwortlich“, erklärte MHD-Ortsbeauftragter Georg Vonbrunn bei einem Festnachmittag. Als langjähriger Leiter der Kleiderkammer, die sich jetzt Malteser-Shop nennt, führe er nicht nur das umfangreiche Tagesgeschäft, sondern nehme auch als Mitglied des Ortsvorstands eine wichtige Rolle bei der Koordinierung weiterer Dienste innerhalb der Altenkunstadter MHD-Gliederung ein.

„Willi Fruck genießt als Führungskraft gegenüber den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern große Wertschätzung und zeichnet sich zusätzlich zu seinem organisatorischen Geschick durch einen herzlichen Umgang mit den Ehrenamtlichen sowie den Besucherinnen und Besuchern des Malteser-Shops aus“, so Vonbrunn in seiner Laudatio. Ohne Frucks rastlosen Einsatz und den darin investierten Zeitaufwand wären der Umzug der Altenkunstadter Malteser-Gliederung in ihre neue Dienststelle im Burgkunstadter Gewerbegebiet „Seewiese“ und der dafür erforderliche Umbau der Räume nicht realisierbar gewesen.

Fruck bedankte sich für die Auszeichnung und die lobenden Worte. Es dankte vor allem der großen Helferschar: „Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich.“ bkl