Die Grundschule Ziegelhütten feiert am Samstag, 9. Juli, auf dem Gelände des VfB Kulmbach ihr Wiesenfest. Der Festzug beginnt um 13.30 Uhr an der Rosenkrantzstraße/Ecke Lorenz-Sandler-Straße. Die Darbietungen der Schüler finden um 15.30 Uhr in der Turnhalle der Hans-Edelmann-Mittelschule statt. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 17 Uhr. red