Die Pfarrei Herz-Jesu Schwürbitz feierte kürzlich in der Pfarrkirche die Jubelkommunion. Zahlreiche Gläubige aus nah und fern fanden sich im Pfarrzentrum ein. Der Einladung gefolgt waren die Jubilarinnen und Jubilare, die vor 25, 40, 50, 55, 60, 65, 70 und 75 Jahren zum ersten Mal in Schwürbitz zur heiligen Kommunion gegangen sind.

Im Pfarrzentrum wurden die Jubilare von Dekan Pfarrer Lars Rebhan, den Wortgottesdienstleitern Horst Habermann und Manfred König sowie den Ministranten empfangen und begrüßt. Anschließend zogen die Jubilare unter den Klängen der Blaskapelle Schwürbitz in das festlich geschmückte Gotteshaus ein.

Verbundenheit mit Jesus

Pfarrer Rebhan zeigte sich zu Beginn erfreut, dass so viele ehemalige Erstkommunikanten gekommen waren, um einen denkwürdigen Tag mit einem freudigen Wiedersehen zu feiern. In seiner Predigt betonte er die Verbundenheit mit Jesus Christus . Ebenso die Darstellung der bunten Mosaiksteinchen auf der Osterkerze 2023: „In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich!“

Nach einem Erinnerungsfoto vor dem Hauptportal trafen sich die Jubilare im Pfarrzentrum zu einem gemütlichen Beisammensein und freuten sich über das gemeinsame Wiedersehen. Alte Erinnerungen wurden ausgetauscht. hh