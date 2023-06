Wenn Männer umsichtiger werden, ist das doch ein Grund zur Freude. Sollte man jedenfalls meinen.

Es ist mitten unter der Woche und ich bekomme etwas von Absonderlichkeit mit. Kerstin beschwert sich. Über ihren Mann . Er kommt ihr so verändert vor. Er verhält sich neuerdings auch so komisch.

Erst gestern hat sie ihn dabei erwischt, wie er den Geschirrspüler nicht nur aus-, sondern auch wieder einräumte. Und ganz ohne dazu aufgefordert werden zu müssen, hat er vor ihren Augen die Dreistigkeit besessen, den Fußboden zu wischen, und den Wäscheständer leerte er auch ab. Seit neuestem fällt Kerstin auf, dass ihrem Mann auffällt, wenn irgendwo benutztes Geschirr rumsteht. Dieses Neuerdings mit all seinen Veränderungen dauert jetzt schon zwei Wochen und besitzt eine gewisse Konstanz. „Ich komme mir irgendwie veralbert vor“, erklärte mir Kerstin. Dieselbe Kerstin übrigens, die jahrelang ihren Mann zu erziehen versuchte, erntet nun einfach nur die Früchte ihrer Arbeit und ist unzufrieden. Sie zieht noch nicht mal in Betracht, dass all ihr Predigen und Schimpfen vielleicht wirklich einfach bewirkt hat, dass ihr Mann ein Muster durchbrochen hat und umsichtig wurde. Stattdessen steigen nun Fragen in ihr hoch: Warum ist er so verändert? Hat er ein Verhältnis? Ist er womöglich krank? Was passt hier eigentlich?

Natürlich habe ich Kerstins Mann von all ihrem Kummer brühwarm erzählt und er hat mir gesagt, dass er sich ziemlich gut vorstellen kann, dass sie nun verunsichert ist. Und das wiederum genieße er. „Die paar Handgriffe investiere ich dafür gerne“, vertraute er mir wiederum an. Aber das wird unter uns bleiben.