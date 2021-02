Kreisfachberater Michael Stromer bietet ein Online-Seminar zur Gestaltung des eigenen Gartens an. Das Angebot wendet sich an Bauherren , die ihren Hausgarten neu anlegen oder umgestalten wollen. Dabei werden Gestaltungs- und Gliederungsmöglichkeiten, Bautechniken und Pflanzenauswahl vorgestellt und an Beispielen besprochen. Ein Augenmerk wird darauf liegen, wie Gärten einen Beitrag zu mehr Vielfalt und Biodiversität leisten können. Zwei Termine stehen zur Auswahl: der 4. und der 11. Februar, jeweils 19 Uhr. Die Dauer beträgt eineinhalb Stunden. Die Teilnahme ist begrenzt und kostenlos. Um eine Anmeldung per E-Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de wird gebeten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dann den Zugangs-Link zur Video-konferenz. Benötigt werden eine stabile Internetverbindung und ein Computer möglichst mit Kamera und Mikrofon. Foto : Michael Stromer