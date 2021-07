77 Karikaturen aus Ost- und Westeuropa umfasst die Ausstellung „Mit Volldampf in die Katastrophe?“ Das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis und das Referat Weltkirche des Erzbistums Bamberg waren für das Konzept verantwortlich. Aktuell sind die Werke in den Bildungs- und Tagungshäusern Vierzehnheiligen zu sehen – erstmalig findet dort eine Ausstellung statt. Sie wird am 14. Juli eröffnet und dauert bis zum 12. September. „Damit möchten wir unseren Gästen und der Region am Obermain ein niederschwelliges Bildungsangebot ermöglichen“, sagt Johannes Löhlein, der neue Bildungsreferent in Vierzehnheiligen . Bezirksheimatpfleger Günter Dippold wird in einem kurzen Eröffnungsvortrag auf die Bedeutung der Heimat als Ort der Nachhaltigkeit eingehen.

Eine eindeutige Antwort

Ist die Welt noch zu retten? Tun wir genug, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen? Für die Karikaturisten ist die Sache eindeutig. Humorvoll entlarven sie unsere halbherzigen Bekenntnisse zum Umweltschutz und die ungebrochene Ausbeutung der Natur. Die Zeichnungen belegen zudem, wie unterschiedlich die wirtschaftlichen Realitäten und die gesellschaftlichen Prägungen im Osten und Westen Europas sind – und wie verschieden ihre Wahrnehmungen und Ausdrucksformen. Dennoch eint alle Karikaturisten die Sorge um das „gemeinsame Haus“, wie Papst Franziskus die Erde in seiner Enzyklika „Laudato si“ nennt. Die Schattenseiten des Tourismus sind ebenso ein Thema wie die Vermüllung der Weltmeere und die Gefahren der Atomenergie . Unter den Künstlern sind Zeichner wie Horst Haitzinger und Thomas Plassmann, aber auch viele Künstler aus Osteuropa.

Karikaturen leisten Beitrag

„Die Karikaturen sind leise, weise, schmunzelnd, ironisch und regen zum Nachdenken an“, betont der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick . „Wir müssen alles nutzen, was den Menschen nützt.“ Das gelte für technische Hilfsmittel genauso wie für die Auseinandersetzung anhand von Karikaturen .

„Die Osteuropäer haben oft einen ganz anderen Zugang zum Thema“, sagt Michael Kleiner, Weltkirchenreferent im Erzbistum Bamberg. So seien in den Ländern Mittel-, Südost- und Osteuropas oft noch rauchende Schlote zu sehen. Die Beiträge aus dem Osten beschäftigen sich deshalb oft mit den massiven Umweltschäden durch Industrieabgase, aber auch mit der Abholzung der Wälder und ungeklärten Abwässern.

Für die Eröffnung der Ausstellung heute um 18.30 Uhr ist eine Anmeldung unter 09571/9260 oder info@14hl.de. nötig. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhrsowie sonntags auf Anfrage. red