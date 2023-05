Neun Buchstaben, sechs Männer , eine unglaubliche Erfolgsstory: „ Truck Stop“. Am Freitag, 21. Juli, tritt die deutsche Country-Band beim dritten Rödentaler Kultursommer auf.

Über 6000 Konzerte und Festivals hat „ Truck Stop“ in 50 Jahren gespielt. Am Anfang stand die Band im Vorprogramm von Musiklegenden wie Johnny Cash , Fats Domino und Chuck Berry . Später folgte der Wechsel von englischen Texten zur deutschsprachigen Countrymusik und der kometenhafte Aufstieg mit mehr als 45 Studioalben und über 20 Millionen verkauften Tonträgern begann.

Einzigartige Chance

Mit dem Auftritt in Rödental bietet sich nun die einmalige Chance, das eigene Countrytalent unter Beweis zu stellen. Gesucht wird eine Vorband für den Auftritt von „ Truck Stop“ beim Kultursommer am 21. Juli. Einzige Teilnahmebedingung: Die eingereichten Beiträge müssen Countrysongs oder Interpretationen von Countrysongs sein. Die musikalische Richtung ist dabei relativ offen. Ob Country-Rock, Country-Pop oder Cover-Beiträge mit Stilrichtungen wie Reggae, Jazz, Punk, elektronische Musik oder Klassik - alles ist möglich. Die Auftrittsdauer beträgt ca. 45 Minuten.

Bewerbungen sind ab sofort möglich per E-Mail in Form von Video- oder Audiodateien bzw. Links zu Aufnahmen der Beiträge oder per Post mit Tonträgern an info@agentur-streckenbach.de oder Agentur Streckenbach, Eichenweg 11, 96237 Ebersdorf.

Bitte als Betreff „Vorband Truck Stop“ angeben. Weitere Informationen gibt es auch unter Tel. 09562/7844025. Einsendeschluss ist Freitag, 9. Juni. Die Gewinnerband wird am Freitag, 16. Juni, bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. red