Pilgern und Wallfahren gehören zu den ältesten Gebetstraditionen des Christentums und stoßen in der heutigen Zeit auch bei eher kirchenfernen Menschen auf großes Interesse. Laufen, Abstand vom Alltag, Durchschnaufen in der Natur, Gebet, Besinnung, Gemeinschaft – all dies sind wesentliche Bestandteile. Und dazu muss man nicht zu weltbekannten Orten wie Santiago de Compostela ziehen. Auch das Erzbistum Bamberg durchzieht ein großes Netz von alten und neuen Pilgerwegen. Nicht nur mit Vierzehnheiligen, Gößweinstein und Marienweiher haben wir auch viele kleinere und größere Wallfahrtsorte , die jährlich Tausende von Menschen anziehen.

Doch wie wird eine Wallfahrt eine gute Wallfahrt? Und welche Kenntnisse braucht es dazu? Zur Klärung dieser Fragen soll die Ausbildung zur Wallfahrtsführerin und zum Wallfahrtsführer dienen. Neben theoretischen Impulsen steht vor allem das Praxislernen im Vordergrund. Zwischen den beiden Teilen bereiten die Teilnehmenden in Hausarbeit kurze Impulse vor, die im zweiten Teil auf einer kurzen Wallfahrt ausprobiert werden können. Nach abgeschlossener Ausbildung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat. Teil 1 des Seminars in den Bildungs- und Tagungshäusern Vierzehnheiligen findet am Freitag/Samstag, 1./2. April, und Teil 2 am Freitag/Samstag 10./11. Juni, statt. Die Leitung haben Pfarrer Josef Treutlein, Wallfahrtsseelsorger im Bistum Würzburg , und Johannes Löhlein, Bildungsreferent. Anmeldung bis Freitag, 18. März unter Tel.09571/926-0, per Mail, info@14hl.de oder unter www.14hl.de. red