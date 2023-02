Maria Magdalena ist eine schillernde Gestalt. Nicht nur im Neuen Testament , auch in späteren, frühchristlichen und apokryphen Schriften spielt sie eine besondere Rolle. Die „Etiketten“, mit denen sie im Laufe der Zeit versehen wurde, reichen von der Apostolin und Lieblingsjüngerin über die angebliche Geliebte Jesu bis hin zur bekehrten Prostituierten und reuigen Sünderin.

Geheimnisse einer Frau

Wer war diese Frau? Was lässt sich zuverlässig über sie sagen, wo beginnen Spekulationen und Sensationslust? Und vor allem: Was kann sie uns heute sagen? Die Seminarteilnehmer folgen am Samstag, 25. Februar, von 10 bis 17 Uhr den Spuren der Frau aus Magdala, angefangen von den biblischen Quellen bis zu ihrem Fortleben in Kunst, Literatur und Film. Begleitet wird die Suche durch Ausschnitte aus dem sehenswerten Film „ Maria Magdalena “ von 2018.

Die Leitung hat Claudio Ettl, Theologe und Bibelexperte sowie Leiter des Katholischen Bibelwerks. In der Teilnahmegebühr sind ein Mittagessen sowie Kaffee/Kuchen enthalten. Der Studientag findet in den Bildungs- und Tagungshäusern statt. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht bis Mittwoch, 15. Februar, unter der Telefonnummer 09571/926-0, per E-Mail an info@14hl.de sowie unter 14hl.de. red