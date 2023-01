Das Gymnasium Burgkunstadt hat das Finale des Lesewettbewerbs der sechsten Klassen ausgetragen. Enorme Spannung lag in der Alten Vogtei in Burgkunstadt in der Luft, als sich die Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe des Gymnasiums Burgkunstadt zum Schulfinale des Vorlesewettbewerbs des Gymnasiums Burgkunstadt trafen.

Die klassenbesten Leser und Leserinnen waren bereits in den Wochen vorher gekürt worden: Lenz Rybka aus der 6 a, Charlotte Kresler aus der 6 b, Marie Vogel aus der 6 c und Anna Luise Endres aus der 6 d. Wer würde es schaffen, die Jury von sich zu überzeugen?

Beste Laune und lautstarkes Gewusel ließen den angemieteten Saal erbeben, bevor die vier Lesekönige jeweils einen vorbereiteten Text vortrugen. Anschließend ging es in die zweite Runde, in der die Schüler unbekannte Textstellen vorlasen. Dabei ging es nicht nur um ein deutliches, flüssiges und gut betontes Lesen, sondern auch um die Fähigkeit, die Stimmung des Textes zu erfassen und an das Publikum weiterzugeben.

Der Jury fiel es nicht leicht, unter den Lesekönigen den Sieger auszumachen. Alle vier Finalisten punkteten mit ihren Stärken. Letztlich entschied sich die Jury für Charlotte Kresler. Sie hat das Zeug dazu, sich gegen die anderen Schulsieger des Landkreises durchzusetzen, und wird das Gymnasium in der nächsten Runde des Lesewettbewerbs vertreten. cv