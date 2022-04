Vermutlich durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug wurde am Dienstag gegen Mitternacht in der Bahnhofstraße ein Gartenzaun erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, der sich auf etwa 1500 Euro beläuft, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein in Verbindung zu setzen, Telefon 09573/2223-0.

Ladesäule muss jetzt repariert werden

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag gegen 17.30 Uhr die E-Bike-Ladesäule am Markt in Redwitz. Ersten Erkenntnissen nach dürfte der Fahrer oder die Fahrerin eines silberfarbenen Mercedes beim Ausparken gegen die Ladesäule gestoßen sein und so den Schaden in Höhe von circa 1000 Euro verursacht haben. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol