Seit 2008 besteht das BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau (MGH). Neben vielen Angeboten für Eltern, Kindern und Senioren sowie Hochbetagte, hält das MGH seitdem auch etliche Angebote für Jugendliche bereit.

Das wohl bekannteste ist der jährlich stattfindende Babysitterkurs, der auch in diesem Jahr in den Pfingstferien stattfinden wird - je nach Möglichkeit in Präsenz oder online. MGH-Leiter Frank Gerstner erläutert: "Bereits im Januar 2020 kam die Idee auf, die einzelnen Jugendangebote um einen richtigen Jugendtreff zu ergänzen. Platz genug gibt es im MGH und das Know-how besitzen wir ebenfalls."

Jugendarbeit auf neues Level heben

So betreibt das BRK bereits seit 2015 einen Jugendtreff in Altenkunstadt - das Pins. Erste Überlegungen wurden zu diesem Zeitpunkt mit interessierten Jugendlichen vor Ort angestellt und auch bereits ein erstes Event geplant. Auch einen Namen gaben sie bereits ihrem zukünftigen Jugendtreff : der Elevate-Club (eine Anspielung darauf, die Jugendarbeit in Michelau auf ein neues Level zu heben).

Und dann kam Corona und setzte alles auf Pause. Gerstner weiter: "Wir warten nun seit über einem Jahr darauf, weiterplanen zu können. Aber einem Lockdown folgte der nächste."

Jeden Mittwoch ist Online-Treff

Nun haben die Verantwortlichen beschlossen, das Projekt trotz Corona und Lockdown voranzutreiben - wenn auch zunächst digital. "Jeden Mittwoch laden wir alle Jugendlichen von Michelau und Umgebung ab 16 Uhr zum Online-Treff ein. Gemeinsam wollen wir mit den Jugendlichen ihren neuen Jugendtreff planen. Was soll er sein? Wie soll er aussehen? Was soll angeboten werden?", so Gerstner. "Auch wollen wir von Anfang an den Jugendlichen das Zepter in die Hand geben, aber auch mit unseren Mitarbeitern ihnen tatkräftig und emotional zur Seite stehen."

Geführt wird das Projekt von Britta Klett, die auch die Einrichtungsleitung im Pins in Altenkunstadt innehat: "Ich freue mich bereits darauf, zusammen mit den Michelauer Kids den Elevate-Club zu entwickeln." Fragen zum Projekt können per Telefon 09571/959031, WhatsApp 0176/55296391 oder E-Mail mgh@kvlichtenfels.brk.de gestellt werden. Zugang zu den Online-Treffen des Elevate-Clubs: jeden Mittwoch ab 16 Uhr unter meet.jit.si/elevateclub. red