Ein veganer Hänsel und eine Schlafmütze namens Dornröschen, die keiner heiraten will: Unter dem Motto „Märchen 2.0“ stand der große Frauenfasching der katholischen Pfarrgemeinde Altenkunstadt . Das „närrische Komitee“ des Frauenkreises hatte ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem kein Auge trocken blieb. Die Brüder Grimm hätten sicher ihre helle Freude daran gehabt.

„Endlich wieder ein volles Haus und alles ohne Maske“, freute sich Vorsitzende Roswitha Arnold. Unter den vielen Gästen, die den dekorierten Pfarrsaal füllten, waren auch Kirchenpfleger Alfred Dittrich, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Geldner und eine Abordnung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Wencke Myhres Hit „Beiß nicht gleich in jeden Apfel“ aus den 1960ern tönte aus den Boxen, als die Akteure im Zwergen-Outfit die Bühne stürmten und mit einem flotten Liedchen den dreistündigen Faschingsreigen eröffneten.

Hänsel und Gretel im Jahr 2023

Das Publikum machte Bekanntschaft mit „Andreas“ und „Erwin“, zwei Freuden, die sich auf dem Heimweg vom Wirtshaus über ihre besseren Ehehälften austauschten. Beim einen schlafwandelt die Frau und klaut dabei, beim anderen hat die Gattin eine Affäre und versteckt ihn dann immer im Kleiderschrank. „Ich weiß dann nicht, wo ich meinen Mantel hinhängen soll, wenn ich aus der Kneipe komme“, klagt Erwin.

Wie das Märchen „ Hänsel und Gretel “ im Jahr 2023 aussehen könnte, verdeutlichten die Frauen anhand einer Spielszene. Die Kinder haben sich im Wald verlaufen. Eigentlich sollte Gretel statt der Brotkrumen, die zu gerne von Vögeln aufgefressen werden, mit Gummibärchen den Weg markieren. Doch leider hat sie die unterwegs alle aufgegessen. Die Kinder kommen zu einem kleinen Häuschen, vor dem eine alte Frau steht. „Komm doch rein, ich habe leckeren Schweinebraten für dich“, ruft die Hexe dem Jungen zu. Hänsel lehnt dankend ab, schließlich ist er überzeugter Veganer . „Und wie kommen wir jetzt nach Hause?“, fragt Gretel ängstlich. Kein Problem, meint Hänsel und zückt sein Smartphone: „Wozu gibt es Google Maps?“

Ein Mann macht seiner Freundin einen Heiratsantrag und erfährt bei dieser Gelegenheit, dass es im Leben seiner Angebeteten auch noch Bruno, Willi, Harry und Herbert gibt. Höhepunkt des bunten Faschingstreibens war das als Singspiel inszenierte Märchen „Dornröschen 2.0“. Eine böse Fee hat ein ganzes Schloss samt seinen Bewohnern in einen 100-jährigen Schlaf versinken lassen. Ein Königssohn, gespielt von Franziskaner-Pater Rufus Witt, will Dornröschen wach küssen, aber es tut sich nichts. Es muss also noch ein Königssohn her, der diesmal von Bürgermeister Robert Hümmer verkörpert wird. Ein Kuss von ihm genügt und Dornröschen ist jetzt zwar wach, aber alles andere als glücklich, denn keiner der beiden Prinzen will sie heiraten . „Nur weil ich 100 Jahre gepennt habe, halten mich alle für eine Schlafmütze“, klagt sie. Zu fröhlichen Stimmungsliedern, die Edwin Jungkunz aus Baiersdorf mit dem Akkordeon begleitete, wurde gesungen und geschunkelt. Frauenkreis-Vorsitzende Roswitha Arnold dankte allen Mitwirkenden, Helfenden, Kuchenspendern sowie Florian Zapf, der erstmals für die Tontechnik zuständig war.