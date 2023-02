Das im letzten Jahr neu gewählte Vorstandsteam der Blumen- und Gartenfreunde Schönbrunn bot als zweiten Termin im neuen Jahr erstmalig einen Pasta-Kochkurs im Feuerwehrhaus an.

Christian Meister, Mitglied des Vorstands, ist gelernter Küchenmeister und hatte die Idee dazu. Er dachte sich auch das zu kochende Menü aus und besorgte alle Zutaten sowie die zu den jeweiligen Gängen passenden Weine.

Beim Eintreffen der Teilnehmer stand bereits die Vorspeise mit einem Aperitif für die Teilnehmer bereit. Diese ließen sich alle schmecken, bevor es in die Küche zur Zubereitung der insgesamt vier weiteren Gänge plus Nachspeise ging.

Braten, schnibbeln, kneten

Die Teilnehmer verteilten sich auf verschiedene Stationen, wie Fleisch anbraten, Gemüse schneiden, Nudelteige kneten, Parmesan reiben und Nachspeise vorbereiten.

Erst nach gut zwei Stunden Arbeit war der erste Gang „Spaghettini Carbonara“ fertig und alle ließen sich dieses einfache, aber feine Gericht schmecken. Direkt danach ging es wieder an die Arbeit, um den zweiten Gang, die „Orecchiette auf Pilzragout“, fertigzustellen. Nachdem der erste Hunger gestillt war, ging es an die Zubereitung von Ravioli. Hierfür wurde der Eier-Nudelteig sehr dünn durch die Nudelmaschine gelassen, mit Plätzchenausstechern abgezeichnet, wo sich die Füllung befinden soll. So waren alle Teilnehmer im Grunde vor dem Hauptgang schon gut gesättigt, der aber ebenfalls hervorragend schmeckte.

Dies wird sicher nicht der letzte Kochkurs im Feuerwehrhaus in Schönbrunn gewesen sein. red