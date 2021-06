„Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“ Unter diesem Motto aus Psalm 31 feierten 14 Jugendliche in Bad Staffelstein ihre Konfirmation . Pfarrer Helmuth Bautz verglich den Glauben in seiner Predigt mit dem Schuhwerk: „Wenn er nicht richtig passt, kann er kneifen, einengen und behindern. Wenn aber der richtige Glaube für den Alltag gefunden wurde, kann er tragen, schützen und gute Wege durchs Leben ebnen.“ Als die ersten Schuhe aus der Kindheit nicht mehr richtig passten, habe niemand von da an barfuß und ungeschützt weiter durchs Leben gehen müssen, malte Bautz seinen Vergleich weiter aus. Vielmehr bekam man größere, festere und bequemere Schuhe für die nächste Lebensetappe. Genauso sei es mit dem Glauben . Wenn der Kinderglaube nicht mehr passe, sei es wichtig, die eigenen Fragen, Klagen und Sehnsüchte vor Gott zu bringen – „so wird dann ein Schuh draus! Ein Glaube , der durchs Leben trägt!“, sagte Bautz und ergänzte: „ Gott möchte uns mit diesem Glauben die Weite des Lebens ermöglichen – er stellt unsere Füße auf weiten Raum.“ Lena Schmid, Erik Konietzko und die Kirchenband begleiteten die Messe musikalisch. red