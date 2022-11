„Schön, dass wir wieder spielen können“, freuten sich insbesondere die Jugendlichen , aber auch Erwachsenen über die 12. Auflage des Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turniers. Ausrichter war der VdK-Ortsverband.

Die Freude spiegelte sich in der Teilnehmerzahl an diesem Turnier wider. Zwar erreichte die nicht die Rekordzahlen früherer Jahre, doch hatten die, die ins Jugendheim gekommen waren, großen Spaß an diesem beliebten Brettspiel.

So nahm das Turnier seinen Lauf und alle erlebten einen abwechslungsreichen Nachmittag.

Auch Erwachsene dabei

Die Teilnehmer kamen aus der Marktgemeinde, den Ortsteilen und benachbarten Ortschaften. Auch einige Erwachsene gesellten sich dazu und spielten mit. Damit alle beim spannenden Spiel bei Kräften blieben, gab es kostenfrei Getränke als auch Kaffee und Kuchen.

Vier Runden wurden nach einer vorgegebenen Zeit ausgetragen und eng ging es an manchen Brettern zu. Bisweilen musste die Entscheidung durch Würfeln ermittelt werden.

Viele Preise

Bei der Preisverteilung, die alle fieberhaft erwarteten, freute sich der Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes, Markus Pülz, zusammen mit seinem Team, über den gelungenen gemeinsamen Nachmittag und über die gute Stimmung während des Turniers.

„Sagt es weiter, dass es gut war und Spaß gemacht hat. Dann kommen nächstes Jahr vielleicht noch mehr“ appellierte er.

Als Siegerin kürte Vorsitzender Markus Pülz Anna K.

Auf den zweiten Platz kam Anne Reuschling vor Laura Schlottke auf dem dritten Platz. Platz vier ging an Lilli Ammon und Platz fünf an Jakob K. Bis Platz zehn erhielten die Platzierten Sachpreise. che