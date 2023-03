Nichtöffentliche Beratungen hinsichtlich des Haushaltes 2023 waren bereits im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates erfolgt. Stadtkämmerin Heike Eber ging auf die Eckdaten nochmals ein. Besonders erfreulich nannte sie, dass eine nicht vorhersehbare Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von vier Millionen Euro im Haushaltsjahr 2023 eingeplant werden konnte.

Die Steuereinnahmen führen in den Folgejahren zu geringeren Schlüsselzuweisungen und einer höheren Kreisumlage. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass Gewerbesteuerzahlungen in dieser Höhe nicht mehr erwartet werden dürfen, so Eber.

Die Verantwortlichen sollten deshalb darauf hinwirken, dass sich der Schuldenstand der Stadt per 31. Dezember unter 11.5 Millionen Euro einpendelt. Das ist eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1758 Euro . Zum Vergleich: Die Verschuldung pro Kopf lag zum 31. Dezember 2022 bei 1693 Euro . Die Kämmerin empfahl, die Verschuldung in den kommenden Jahren nicht weiter zu erhöhen.

Das Investitionsprogramm umfasste Mittel von rund 6,4 Millionen Euro . Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses hatten sich bereits für Verschiebungen und Einsparungen von rund 1,23 Millionen Euro entschieden. Diese umfassen die Klimatisierung im Rathausanbau, ein Notstromaggregat mit Anhänger für das Wasserwerk, die Fassadensanierung des Rathauses und die Reduzierung der Haushaltsansätze für die Bahnhofstraße und den Anger.

Die Beschlussfassung über den Haushalt 2023 erfolgt in der Stadtratsitzung im April.