Errichtung eines

Einfamilienhauses

Als Anliegen hatte der Bauherr in der Gemarkung Schönbrunn am Gebrüder-Vetter-Ring bei der Bauverwaltung angefragt, ob er das Wohngebäude in einem Abstand von nur drei Metern zum Gebrüder-Vetter-Ring errichten könnte, um die gewonnenen zwei Meter im Garten Richtung Steinstraße nutzen zu können.

Der Bebauungsplan sieht aber eine Baugrenze von fünf Metern vor. Der Bauherr bräuchte eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes.

Stadtrat Christian Ziegler hatte bereits im Vorfeld mit dem Vorhabenträger Gerald Vetter telefoniert und einen Fehler in der Planungsunterlagen festgestellt, der viele der 30 dortigen Baurechte betreffen könnte. Der vorgeschriebenen Fünf-Meter-Abstand müssten nämlich nur von Garage/ Stellplatz zur Straße bestehen, nicht vom Wohnhaus aus. Mit einem Bauantrag oder einer Bauvoranfrage sollte abgewartet werden. Alle Stimmberechtigten waren einverstanden, den Sachverhalt zunächst mit dem Landratsamt zu klären und die Anfrage zurückzustellen.

Sanierung der Schule

Einstimmig genehmigt wurde die Bauvoranfrage zur Sanierung der Schule Unnersdorf und der Anbau eines dreigruppigen Hortes.