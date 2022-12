Es war eine anerkennenswerte Gemeinschaftsaktion, die in der Drogerie Rossmann vor Kurzem erfolgreich zu Ende gegangen ist. Auch in diesem Jahr wurde in der Drogerie in Altenkunstadt eine „Wunschbaum-Aktion“ gestartet. Dabei durften die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren von Regens Wagner Wunschzettel schreiben und ihren Betreuerinnen und Betreuern überreichen.

Die Wünsche wurden dann auf Weihnachtskugeln übertragen, die an einen Christbaum im Geschäft gehängt wurden. Kunden und Mitarbeitern blieb es dann überlassen, dass die Wünsche auch in Erfüllung gehen.

Wagenladungen voll Freude

Das Ergebnis: Ganze Einkaufswagen voller Geschenke, die natürlich auch von der Belegschaft in der Drogerie Rossmann in Altenkunstadt noch kräftig aufgestockt wurden, kamen dabei zusammen.

Als der Christbaum geleert war und damit alle Wünsche erfüllt waren, kam der große Augenblick. Die Kinder und Jugendlichen von Regens Wagner durften zur Bescherung kommen. Ihre Augen leuchteten, als die Mädchen und Jungen die liebevoll verpackten Geschenke sahen und anschließend auch mitnehmen durften. Die gemeinsamen Bemühungen hatten dabei auch einen finanziellen Erfolgt verbuchen können, denn der Wert der Geschenke die zusammengekommen waren, betrug rund 1200 Euro. dr